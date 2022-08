FC Barcelone – Mercato : un indésirable de Xavi file à l'anglaise

Recruté en juillet 2019 pour 26 M€ à Valence, Neto, doublure de Marc-André ter Stegen, n'aura disputé que 21 matches avec le FC Barcelone. En fin de contrat en juin 2023, le portier brésilien de 33 ans n'entrait pas dans les plans de Xavi.

Neto va signer à Bournemouth

Poussé vers la sortie, il s'apprête à rejoindre Bournermouth. Selon Fabrizio Romano, Neto est en Angleterre ce vendredi avec ses agents. L'accord est total et sa signature n'est plus liée qu'à la visite médicale.

Neto will be in England today together with his agents in order to complete his move to Bournemouth. Agreement in place with Barcelona, medical already scheduled. 🛩🍒 #FCB



Barcelona have accepted the proposal and Neto will be new Bournemouth player soon. pic.twitter.com/cGJLmqMfbn