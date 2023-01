FC Barcelone – Mercato : un international mexicain va bien débarquer chez les Blaugranas !

Comme annoncé depuis ce matin, le FC Barcelone aurait trouvé le remplaçant d’Hector Bellerin ! Le Barça serait sur le point de finaliser le recrutement du latéral droit des LA Galaxy, Julian Araujo. L’accord entre les deux clubs serait imminent pour l’international mexicain selon les informations de Fabrizio Romano.

« Araujo a accepté les conditions, et il attend l'approbation finale. Les travaux en cours, c'est vraiment proche. », a expliqué le journaliste italien sur Twitter. Évalué aux alentours des 6 millions d’euros par le site transfermarkt, le FC Barcelone pourrait officialiser l’arrivée du joueur dans les prochaines heures. Un dossier à suivre !

Barcelona are getting really closer to sign Julián Araujo from LA Galaxy! Understand the agreement between clubs is imminent now. 🚨🔵🔴 #FCB



Araujo has agreed personal terms and he’s waiting for final approval. Work in progress, it’s really close. pic.twitter.com/y55cwAANYJ