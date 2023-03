FC Barcelone - Mercato : un joueur bien connu de l’OL de retour au Barça ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Et alors qu'en France, l'Olympique Lyonnais le pistait l'été dernier et l'OGC Nice commence à le suivre de près, le Barça n'aurait pas perdu de vue l'Espagnol et compterait toujours le faire revenir en Catalogne, si l'on en croit les informations du journaliste portugais, Pedro Almeida. Le club blaugrana serait même en pourparlers avancés avec Alejandro Grimaldo, à qui il ne reste plus que trois mois de contrat avec Benfica.

🚨 Breaking 🚨



Alejandro Grimaldo "back home". the Spanish player from Benfica is in advanced talks with Barcelona to be a player for the Spanish club next season at zero cost. 🇪🇸 #Barcelona #Benfica pic.twitter.com/RRp2fwxOCO