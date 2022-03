FC Barcelone - Mercato : un joueur de Liverpool déclare sa flamme au Barça

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone est l’un des clubs les plus populaires de la planète. Au fil des années, de nombreux grands joueurs ont évolué au sein du club catalan. Récemment, un joueur de Liverpool a fait part de son amour pour le FC Barcelone.

Dans un entretien accordé à GQ, Trent-Alexander Arnold est revenu sur son amour pour le Barça : « Je dirais que mon autre équipe préférée est le FC Barcelone. J'ai l'impression qu'ils ont les mêmes idées et les mêmes valeurs que Liverpool. Ils aiment former des joueurs par le biais de l'académie. J'ai grandi en regardant Messi et cette équipe spéciale de Barcelone avec Iniesta, Xavi, Henry et Eto'o. »

🗣 Trent Alexander-Arnold: "My favourite team besides Liverpool? It would be Barca. I feel they have the same values and beliefs as Liverpool and likes to play players from the academy. I grew up watching Messi and that great Barcelona team with Iniesta and Xavi." pic.twitter.com/AY9bkvswXd