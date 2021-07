FC Barcelone - Mercato : un joueur inattendu prêt à planter la signature de Messi ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Comme annoncé par Sport, l'Esportiu et Mundo Deportivo mercredi dernier, Lionel Messi et le FC Barcelone ont trouvé un accord de principe pour la prolongation de contrat de la star argentine. Mais pour pouvoir prolonger la Pulga, le Barça se doit de vendre et de réduire sa masse salariale.

Parmi les possibles départs cet été, on retrouve Sergiño Dest, qui intéresse notamment le Bayern Munich. Mais selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le latéral droit américain, arrivé l'été dernier chez les Culers en provenance de l'Ajax Amsterdam contre un chèque de 21 millions d'euros, n'aurait aucunement l'intention de quitter le club blaugrana lors du mercato estival.

Despite rumours about negotiations/potential proposals, Sergiño Dest is not planning to leave Barcelona this summer. He wants to stay and he’s not considering any other option. 🔵🔴 #FCB #Barça