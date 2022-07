FC Barcelone - Mercato : un joueur prêt à aller au clash avec Chelsea pour devenir blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Douze années après son départ d'Espagne, Marcos Alonso a très envie d'y vivre à nouveau. Resté trois ans à la Fiorentina, passé par Bolton et Sunderland, le latéral gauche de 31 ans est prêt à beaucoup pour quitter Chelsea et jouer à Barcelone, avec qui il est en contacts depuis des semaines. Le projet de Xavi lui a plu, la concurrence avec Jordi Alba ne lui fait pas peur.

Et pour parvenir à ses fins, il est prêt à aller au bras de fer avec les Blues, qui veulent le retenir. El Mundo Deportivo explique en effet qu'un règlement de Premier League permet à tout joueur désireux de partir d'activer une "transfer request". Dans ce cas, la PL réunit le joueur, son agent et les dirigeants de son club pour tenter de trouver un compromis. Alonso, qui a remporté six trophées avec Chelsea depuis son arrivée en 2016, préférerait partir sans heurt. Mais si ses dirigeants continuent à ne rien vouloir entendre, il n'hésitera pas...

