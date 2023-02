FC Barcelone – Mercato : un nouveau crack brésilien pour épauler Lewandowski l'été prochain ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Brésil est toujours un des plus grands viviers du monde et les Barcelonais pourraient bientôt y laisser un chèque ! En effet, selon les informations de Sport, Vitor Roque intéresse le Barça. L’attaquant de l'Athético Paranaense ferait partie des pistes de Mateu Alemany et Jordi Cruyff pour renforcer la ligne d'attaque des Blaugranas. D’après le quotidien sportif catalan, la mission du jeune brésilien serait d’être l’alternative de Robert Lewandowski, qui est aujourd’hui le titulaire absolu dans l’attaque du FC Barcelone.

Surnommé « Tigrinho » dans son pays, Vitor Roque fera ses 18 ans le 28 février prochain. À son jeune âge, l’attaquant a marqué 5 buts et réalisé 2 passes décisives en 29 matchs de championnat brésilien en 2022. En contrat avec l'Athético Paranaense jusqu’en juin 2027, il est évalué à 11 millions d’euros par le site transfermarkt. Pour convaincre le club brésilien de lâcher le joueur, le Barça risque de devoir aligner un joli billet. Affaire à suivre…