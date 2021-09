FC Barcelone - Mercato : un nouveau nom pour l'après-Koeman, Thierry Henry de retour au Camp Nou ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ronald Koeman avait trois matches pour redresser la barre après la gifle endurée au Camp Nou face au Bayern Munich (0-3) mardi dernier. Pour son premier, face à Grenade (1-1) hier à domicile, son équipe a de nouveau déçu. Sans idée, inoffensive, fébrile défensivement, le FCB n'a égalisé qu'à la dernière seconde par son défenseur central Araujo. Même si Koeman a des circonstances atténuantes (départs de Messi et Griezmann, peu de recrutement, beaucoup de blessés…), il est trop contesté en interne pour terminer ne serait-ce que jusqu'à la trêve hivernale…

Selon El Mundo Deportivo, il ne sera pas débarqué avant le déplacement à Cadix jeudi. Mais les dirigeants planchent déjà sur l'arrivée de son successeur. Le nom d'Andrea Pirlo a circulé mais ce mardi midi, c'est celui de Roberto Martinez qui remonte à la surface. Le sélectionneur de la Belgique n'a jamais caché être un fan de Johan Cruyff, adorer le beau jeu. En outre, son meilleur ami n'est autre que Jordi, fils du maître néerlandais, aujourd'hui secrétaire technique du Barça. Un appui qui pourrait s'avérer décisif dans la course à la succession de Koeman. Si Martinez débarque au Camp Nou, il pourrait être aidé de Thierry Henry, en charge des attaquants chez les Diables Rouges et qui a été blaugrana entre 2007 et 2010.

