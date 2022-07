FC Barcelone – Mercato : un nouveau signal rapproche Raphinha du Barça

Si le FC Barcelone a accéléré le mouvement et devrait prochainement finaliser la prolongation jusqu'en juin 2024 d'Ousmane Dembélé, il est aussi prévu que le club catalan fasse venir le brésilien de Leeds Raphinha, vu comme l'une des priorités de Xavi pour cet été.

Si, jusqu'à présent, les émissaires du Barça se cassaient les dents sur l'inflexibilité du club du Yorkshire, il semblerait que Leeds United soit prêt à capituler. En effet, comme le rapporte le journaliste italien Fabrizio Romano, le club anglais a pris la décision de se passer des services de l'ancien Rennais pour la tournée en Australie qui démarre cette semaine.

Plus que jamais sur le départ et désireux de rejoindre le FC Barcelone, Raphinha attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. Faute de quoi il signera à Chelsea, les Blues s'étant déjà entendus avec Leeds depuis dix jours. SPORT reste très optimiste et imagine une issue favorable pour les Blaugranas dès lundi...

Raphinha update. Leeds United now officislly confirm that Raphinha is not in the team for the tour of Australia. ⚠️ #LUFC



Raphinha will train in England while Leeds are in talks to sell him.



Barcelona have improved their verbal bid - Chelsea had proposal accepted 10 days ago. pic.twitter.com/bz94u6a2RD