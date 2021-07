FC Barcelone – Mercato : un nouveau souci plombe le dossier Messi, le PSG se frotte les mains

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

S'il reste confiant en apparence et à chacune de ses apparitions publiques, Joan Laporta galère vraiment à prolonger le contrat de Lionel Messi (34 ans) au FC Barcelone. Alors que l'Argentin est officiellement chômeur depuis trois jours, le dirigeant catalan brasse de l'air et active tous les leviers possibles afin d'offrir le meilleur contrat possible à la Pulga en restant dans les clous imposés par la DNCG espagnole avec un encadrement de masse salariale.

Vendredi, Joan Laporta a rencontré Javier Tebas pour tenter d'obtenir une exception pour la dernière « mega-star » de Liga. Refus catégorique du boss de la LFP qui continue d'imposer au FC Barcelone des ventes de joueurs et une baisse de la masse salariale pour augmenter la teneur de l'offre.

Après Tebas, le vestiaire a dit non à un effort spécial Messi

D'après Cadena Cope, la direction du Barça a donc tenté le tout pour le tout en réclamant à tous les joueurs sous contrat de faire un geste pour permettre à Lionel Messi de continuer de s'asseoir dans le vestiaire blaugranas. Là aussi, Joan Laporta a raté son coup puisqu'au travers de leurs avocats, les joueurs du FC Barcelone ont refusé de revoir leurs émoluments à la baisse par solidarité, se réfugiant derrière les contrats signés.

Cette situation insoluble pourrait à terme faire les affaires du PSG qui dispose d'une DNCG beaucoup plus conciliante, laquel autorise les déficits structurelles importants creusés par la masse salariale tant que le propriétaire se porte garant du trou économique. Lionel Messi, qui a donné sa priorité au Barça et à Laporta, peut-il changer d'avis face à l'offre qui lui a été formulée ?