FC Barcelone - Mercato : un partant de l'hiver ne digère toujours pas

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Arrivé l'été dernier au FC Barcelone en provenance du Rapid Vienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Yusuf Demir, qui n'a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs blaugrana, n'a pas été conservé par le Barça et a fait son retour cet hiver au sein du club autrichien.

Pour la télévision officielle du Rapid Vienne, l'ailier droit autrichien est revenu sur son départ du club catalan. "J'ai quitté le Barça en étant triste, mais j'ai mûri et je suis devenu un professionnel. J'ai vu que les gens ici sont heureux pour moi et je suis heureux pour moi aussi. Je veux jouer, m'amuser et m'amuser encore. J'ai faim de vouloir tout gagner. Mon objectif est d'être premier, la deuxième place ne me suffit pas."