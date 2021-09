FC Barcelone - Mercato : un petit trésor pour recruter cet hiver ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Barça prêt à dégainer en janvier ? Selon les informations du média espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait gardé une marge de manoeuvre durant ce mercato afin d’équilibrer les comptes et pouvoir recruter lors du mercato hivernal. Chose conditionnée notamment par le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid sous la forme d’un prêt payant aux alentours de 40 millions d’euros révèlent diverses sources.

Le club catalan serait en train de retrouver une santé financière convenable grâce aux départs de Griezmann, Ilaix Moriba et Emerson Royal ainsi que la réduction de salaire de Jordi Alba et Sergio Busquets. De plus, le Barça aurait fait le choix de ne pas recruter dans les dernières du mercato et effectuer un achat « bête » et rapide au prix fort. La direction blaugrana souhaiterait désormais travailler sur un plus gros achat pour janvier si nécessaire mais se laisser du temps de faire le bon choix et ne pas se mettre à nouveau en difficultés financières. Affaire à suivre.

➡ Al quedarse sin Joao Félix, el club prefirió no gastar el último día y guardar por si debe hacerlo en invierno



✍️ @ffpolohttps://t.co/Lce2CXiKqF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 2, 2021