FC Barcelone : un potentiel successeur de Xavi viré ?

Après le nul contre Grenade (3-3), le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'était emporté et avait laissé deux matches à Xavi pour redresser la barre. Les Blaugranas se sont imposés à Vigo (2-1) samedi dernier mais le plus important arrive ce soir, à Naples. Si le Barça se prend une rouste - scénario improbable -, l'avenir du technicien pourrait de nouveau s'inscrire en pointillés. Et dans ce cas, l'une des idées de Laporta serait de confier l'équipe première à Rafael Marquez, qui fait du bon travail avec la réserve.

Il fait de la pub pour un site de paris

Seulement, on apprend ce matin que le Mexicain a lui aussi des problèmes ! Extrasportifs, ceux-là. Il ferait en effet la promotion d'une société de paris, ce qui est interdit. La direction du club serait très remontée contre lui et aurait demandé au service juridique du club de voir comme il est possible de régler cette affaire. Un licenciement pur et simple est du domaine du possible car il s'agit d'une faute grave. Et ainsi, Marquez passerait du statut de potentiel successeur de Xavi à celui de chômeur...

Barcelone est très en colère contre Rafa Márquez pour la promotion d'un site de paris. Il y a quelques jours, il avait fait la promotion de l'entreprise et hier, il l'a encore fait sur les réseaux sociaux.



Le club a laissé l’affaire entre les mains du service Compliance.… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 21, 2024

