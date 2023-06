FC Barcelone - Mercato : un premier dossier capital bouclé avant Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans l'attente de la décision de Lionel Messi concernant un retour, le FC Barcelone a remporté une jolie victoire ce mardi : le nouveau contrat de Gavi a été validé. Signé en mars et assorti d'une augmentation, celui-ci avait été refusé par la Liga au motif que la masse salariale du club catalan était déjà trop importante. Gavi avait donc été contraint de rejouer avec son ancien numéro (le 30, au lieu du 6), pour ses anciens émoluments et se retrouvait libre cet été. Le Barça avait immédiatement porté l'affaire devant la justice.

Sa clause est à nouveau d'un milliard d'euros

Et celle-ci vient de lui donner raison. Le FC Barcelone est donc désormais serein concernant l'avenir de Gavi : les deux parties sont liées jusqu'en 2026, avec une clause libératoire à un milliard d'euros. Gavi va pouvoir porter le 6 autrefois détenu par son actuel entraîneur, Xavi. Et tous les clubs étrangers, notamment le Bayern Munich et des écuries anglaises, vont devoir se faire une raison : l'Espagnol va continuer de porter la tunique blaugrana pendant quelque temps encore !

➡️ La Audiencia de Barcelona da la razón al Barça en el 'caso Gavi'https://t.co/5rR7biF2V1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur