FC Barcelone - Mercato : un premier prix a filtré pour le transfert de Griezmann à l'Atlético

Contrairement à ce qu'ils ont annoncé quand l'information a fuité dans la presse, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid négocient bien la fin du feuilleton Griezmann. Les Catalans parce qu'ils passent pour les dindons de la farce et qu'ils sentent bien que l'option de 40 M€ prévus dans le contrat de prêt de deux ans ne sera pas respectée, les Colchoneros parce qu'ils aimeraient pouvoir aligner le Français sur toute la durée d'un match, et non dans les trente dernières minutes.

D'après l'émission El Chiringuito, les positions se sont rapprochées, entre le Barça qui réclamait les 40 M€ et l'Atlético qui en proposait moitié moins. Le journaliste Alex Silvestre assure qu'aujourd'hui, un accord pour une indemnité de 28 M€ serait tout proche d'être conclu. Après quoi, Antoine Griezmann pourrait se lier définitivement à l'Atlético et ne plus être associé à de possibles transferts cet hiver, comme à Manchester United par exemple.