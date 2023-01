FC Barcelone - Mercato : un Raul bientôt au Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone et les rumeurs, ça ne fait souvent qu'un. Notamment en période de mercato. Et peu importe que le club catalan, mal en point financièrement ces dernières années, ne puisse recruter comme il l'entend. La dernière rumeur en date provient d'un journaliste turc, Ekrem Konur, qui indique que le Barça suit avec attention le dossier de l'attaquant mexicain de Wolverhampton, Raul Jimenez.

Plutôt surprenant quand on sait que le joueur n'a disputé cette saison que quatre petites rencontres avec les Wolves (aucun but), victime il y a des semaines d'un traumatisme crânien et de soucis musculaires. Le quotidien Sport, qui relaie l'information, ne semble à l'heure actuelle pas convaincu par cette possibilité.