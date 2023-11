FC Barcelone - Mercato : un retour inattendu cet hiver ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lorsque vous êtes un dirigeant du FC Barcelone et que vous êtes en charge des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, plutôt simple d'imaginer un prêt dans un autre club de moindre envergure. Cela fait des années que ça fonctionne et personne n'imaginait qu'une promesse du centre de formation du club catalan, Pablo Torre, rencontre un problème en cette saison 2023-2024.

Titulaire sur le banc de touche

Mais personne n'imaginait, non plus, que le petit club en question, Girona, éclabousse tout sur son passage et devance à l'heure actuelle les cadors du foot espagnol que sont le Real Madrid, le Barça et l'Atlético. Conséquence directe, Pablo Torre éprouve toutes les difficultés à s'imposer et c'est sur le banc de touche qu'il est titulaire. A tel point, selon Sport, que le FC Barcelone, qui n'apprécie pas le manque de temps de jeu de son joueur, réfléchit à l'idée de le récupérer.

Un dossier de plus pour les dirigeants catalans.

