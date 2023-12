FC Barcelone - Mercato : un tandem légendaire du Barça va se retrouver !

C'était une rumeur, persistante, et elle devrait se confirmer. En dépit de ses doutes, partagés avec les médias il y a peu sur ses douleurs physiques récurrentes, Luis Suarez va bel et bien signer dans un nouveau club.

Direction l'Inter Miami assure le spécialiste du Mercato, Fabrizio Romano, sur son compte X. L'occasion pour le buteur uruguayen de retrouver son compère des années Barça, Lionel Messi. cela devrait se signer pour une saison, plus une autre en option. Et être bientôt officialisé.

