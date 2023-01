FC Barcelone - Mercato : un taulier attiré par Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il y a deux ans, le plan de Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi pour leur avenir était clair comme de l'eau de roche. Chacun allait au bout de son contrat avec le FC Barcelone et s'engageait ensuite avec l'Inter Miami de David Beckham pour une fin de carrière au soleil. Luis Suarez devait également les rejoindre. Et puis, les difficultés économiques des Blaugranas ont rebattu les cartes. L'Argentin est parti au PSG, où il devrait prolonger. Suarez, lui, vient de s'engager avec le Gremio Porto Alegre. Alba, enfin, prévoit de rester jusqu'en 2024. Et Busquets ?

Eh bien, il n'est plus du tout sûr d'aller à Miami ! Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, il serait dans le viseur d'al-Nassr, nouveau club de Cristiano Ronaldo ! L'écurie qatarie a de grosses ambitions et beaucoup de moyens pour offrir à CR7 une formation compétitive. Libre en juin, le milieu de 34 ans ne coûtera donc rien en indemnité, ce qui pourrait lui permettre de négocier un gros salaire. A al-Nassr, il pourrait remplacer l'ancien Marseillais Luiz Gustavo, en fin de contrat au terme de la saison.