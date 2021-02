FC Barcelone – Mercato : un ultime coup bas infligé au PSG pour se venger de Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Les dernières années n'ont fait qu'attiser, au fil des dossiers et des affrontements, la rivalité entre le FC Barcelone et le PSG. Le choc de ce mardi soir au Camp Nou, en huitième de finale de Ligue des champions, est donc attendu au tournant. Par sa dimension sportive évidemment, mais aussi parce que les relations entre les deux clubs se tendent au fil des dossiers Neymar et désormais Lionel Messi.

Le PSG rêve d'attirer la Pulga si Kylian Mbappé doit quitter le club de la capitale cet été, et les multiples clins d’œil à un possible départ de Messi à Paris, quatre ans après celui de Neymar, agacent en Catalogne. Est-ce l'une des raisons pour laquelle le FC Barcelone espère chiper un talent prometteur au PSG ?

Kays Ruiz-Atil de retour au Barça ?

France Football annonce en tout cas que le Barça souhaiterait enrôler Kays Ruiz-Atil, le milieu de terrain du PSG qui arrive en fin de contrat dans quelques mois. « L’option d’un retour en Espagne serait la plus désirée, notamment du côté du FC Barcelone », écrit l'hebdomadaire. Un départ qui ne serait en réalité qu'un retour à l'envoyeur puisque Kays Ruiz-Atil a évolué au sein de la Masia durant six saisons.