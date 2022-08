FC Barcelone – Mercato : un ultime obstacle fait encore barrage à Marcos Alonso

Le FC Barcelone visait deux défenseurs de Chelsea, tous deux espagnols : Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso. Le premier ne viendra pas puisqu'il a finalement accepté de prolonger chez les Blues.

Ne manque plus que le feu vert de Tuchel

Mais pour Alonso, l'affaire est bien engagée. Elle est même bouillante. Avec la signature de Marc Cucurella en provenance de Brighton, Chelsea devrait libérer le joueur. Selon Fabrizio Romano, l'affaire est sur le point de se conclure. Il ne manque plus que le feu vert de Thomas Tuchel mais il ne devrait plus tarder.

Barcelona are really close to signing Marcos Alonso! Talks are progressing well with Chelsea after Cucurella deal completed, personal terms agreed months ago. Been told it's now really close. 🚨🔵🔴 #FCB



Parties waiting for Tuchel's green light but now finally confident. pic.twitter.com/wsBV6aYTu7