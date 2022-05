FC Barcelone - Mercato : un vieux cauchemar du PSG signé cette semaine ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone ne réalise pas la meilleure saison de son histoire. Après une entame de championnat catastrophique, sous les ordres de Ronald Koeman, les catalans se sont bien repris avec l’arrivée de Xavi. Alors que la saison arrive à son terme, le club doit penser à l’avenir et le préparer.

Un ancien cauchemar du PSG lors de la remontada pourrait signer son contrat avec le club catalan cette semaine. Selon Fabrizio Romano, le Barça a finalisé la prolongation de Sergio Roberto, jusqu’en juin 2023. Le contrat devrait être signé dans les prochains jours, une fois les derniers détails réglés, et l’officialisation pourrait avoir lieu avant la fin de la semaine.

Barcelona are closing on Sergi Roberto’s contract extension, new deal until June 2023 to be signed in the coming days. 🇪🇸🤝 #FCB



It’s just matter of final details - then time for the official announcement.