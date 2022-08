FC Barcelone - Mercato : une ancienne piste de l'OM dans le viseur, son club ne fera aucun cadeau aux Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a un an, Pablo Longoria avait tenté de recruter Juan Foyth. Cela faisait quelque temps que le président de l'OM lorgnait le défenseur argentin de Villarreal mais sa valeur a bondi après la victoire du Sous-Marin Jaune en Europa League et les Phocéens ont dû y renoncer. Un an plus tard, c'est le FC Barcelone qui lorgne le joueur de 24 ans, qui peut aussi bien évoluer dans l'axe que dans la couloir droit.

Ce mardi, l'agent de Foyth s'est entretenu avec le responsable du recrutement du FCB, Mateu Alemany, qui galère à trouver un latéral droit après l'échec de la piste Azpilicueta et devant les difficultés pour convaincre Dortmund de lâcher Meunier. Mais Villarreal a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas lâcher son joueur. Pour l'avoir, il faudra donc que le Barça paye la clause libératoire de 65 M€ prévue dans le contrat de Foyth. A ce tarif-là, le FCB devrait passer son chemin...