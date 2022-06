FC Barcelone - Mercato : une ancienne piste défensive revient en force

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Cet été, après 17 saisons de bons et loyaux services, Giorgio Chiellini va quitter la Juventus Turin, sans doute pour aller à Los Angeles. Avec Matthijs De Ligt et Leonardo Bonucci, la Vieille Dame est censée être bien pourvue aux postes de défenseurs centraux. Sauf que La Gazzetta dello Sport annonce que le Néerlandais se poserait beaucoup de question sur le projet de la Juve, qui a terminé deux fois à la 4e place en Serie A, loin, très loin de ses rêves de grandeur.

A l'été 2019, De Ligt avait quitté l'Ajax pour tenter de remporter la Champions League avec la Juve. Non seulement les campagnes européennes ont été catastrophiques (élimination systématique en 8es) mais, en plus, elle a reculé au niveau national, perdant un titre qui était sien depuis neuf ans en 2021 et réalisant sa première saison blanche depuis onze ans en 2022. Les dirigeants turinois sont au courant des états d'âme de leur joueur, selon La Gazzetta. Ils veulent soit le prolonger, soit le vendre cet été, alors qu'il lui reste deux années de contrat. En cas de départ, le FC Barcelone, qui lui fait la cour depuis 2018, pourrait revenir à la charge, le club catalan voulant recruter au poste de défenseur central cet été.

Matthijs de Ligt Casts Doubt on Juventus Future https://t.co/LmxTe43s2R ⚽️⚽️ 📲 Bet now via ⟶ https://t.co/0I4IIflkwI √ pic.twitter.com/t7156U0rlI — Bitcoin Sportsbook 🥇 (@SportsbookBTC) June 5, 2022

Pour résumer Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2024, le défenseur central néerlandais Matthijs De Ligt envisagerait de partir cet été, pas convaincu par le projet sportif. Direction le FC Barcelone, qui le convoitait à l'été 2019 ?

Raphaël Nouet

Rédacteur