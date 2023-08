FC Barcelone – Mercato : une avancée décisive pour Bernardo Silva aura lieu demain

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que du côté du FC Barcelone on espère toujours la venue de Bernardo Silva pour remplacer Ousmane Dembélé, c'est aujourd'hui du côté de Manchester City que le dossier coince. En effet, le Champion d'Europe en titre a déjà sorti les barbelés en annonçant aux clubs intéressés (le Barça et le PSG) que le Portugais n'était pas à vendre et qu'il n'y avait pas de prix fixé.

Le dossier va s'accélérer après le Community Shield

Aujourd'hui, seul Bernardo Silva, au travers d'une prise de position franche en faveur d'un départ, peut faire bouger le dossier mais l'ancien Monégasque reste étonnemment muet. Si l'on en croit le journaliste espagnol Ferran Martinez, spécialisé dans les transferts, la posture de Silva pourrait changer demain soir à l'issue du Community Shield anglais qui oppose City et Arsenal.

Bernardo Silva et son entourage auraient été avisés que le FC Barcelone commencerait officiellement à discuter avec City dès demain. Une fois l'offre formalisée seulement, le milieu offensif lusitanien ira taper à la porte de son coach Pep Guardiola pour réclamer son départ et demander à ce que la promesse qui lui a été faite de ne pas le bloquer soit tenue...

Bernardo Silva a déclaré à son entourage qu'il voulait être un joueur du FC Barcelone. @martinezferran ?￰゚レᄄ pic.twitter.com/UJ20lK1PN1 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 5, 2023

