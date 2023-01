FC Barcelone - Mercato : une condition XXL émerge pour le départ de Memphis Depay !

MONNAIE, MONNAIE...

L'Atlético Madrid souhaite recruter Memphis Depay en ce mois de janvier et le Néerlandais ne dirait pas non à cette destination. Mais le FC Barcelone veut une indemnité. Soit sous forme de transfert pur et simple, soit via un prêt à payer. Et dans ce dernier cas, il ne souhaite plus payer son salaire.