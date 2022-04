FC Barcelone - Mercato : une excellente nouvelle dans le dossier Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. L’ailier français est libre depuis le mois de janvier de signer avec le club de son choix. Alors que le FC Barcelone pensait avoir perdu toutes chances de le voir prolonger, une bonne nouvelle émerge dans ce dossier.

En effet, Sport révèle qu’une discussion va avoir lieu entre l’agent du joueur et les dirigeants du club catalan. Une rencontre dont l’initiative a été prise par le représentant du champion du monde 2018. Ce dernier voudrait savoir s’il est encore possible de prolonger au Barça et sous quelles conditions.

La rencontre entre l'agent de Dembélé, et le Barça est imminente. Dembélé continue d'insister pour renouer avec le Barça.



Pour résumer Le FC Barcelone voit une bonne nouvelle surgir dans le dossier du français Ousmane Dembélé. Une réunion entre l'agent du joueur et les dirigeants du club va avoir lieu dans les prochains jours. Une initiative prise par le représentant du français.

Adam Duarte

Rédacteur