FC Barcelone - Mercato : une grande annonce est tombée dans le dossier Cancelo !

Alors que Neymar pourrait revenir au FC Barcelone cet été, la priorité de l'entraîneur blaugrana, Xavi, ne serait pas le retour de la star brésilienne mais plutôt le recrutement d'un latéral droit.

Dans cet optique, le Barça serait vraiment passé à l'action pour recruter João Cancelo, plus en odeur de sainteté à Manchester City. En effet, d'après Fabrizio Romano, le champion d'Espagne en titre aurait activé le deal menant au latéral droit portugais. "Barcelone a réactivé les contacts pour João Cancelo avec Manchester City et son camp. Xavi considère João Cancelo comme un objectif prioritaire et les négociations se poursuivront dans les prochains jours", a fait savoir le journaliste italien sur son compte Twitter.

Understand Barcelona have reactivated contacts for João Cancelo deal — with both Manchester City and his camp 🇵🇹



Xavi considers Cancelo priority target and negotiations will continue in the next days.



Barça and Cancelo, deal ON. 🔵🔴 pic.twitter.com/ATwTtsHZhB