FC Barcelone - Mercato : une grosse menace se précise dans le dossier Gavi

A l'heure où le Barça s'active pour garder son prodige (dont la volonté est aussi de continuer en Catalogne), Chelsea pousse aussi très fort pour faire tourner la tête de Gavi. Confirmant les informations de AS selon lesquels les Blues ont signé un chèque en blanc au jeune international espagnol, le journaliste Mercato turc Ekrem Konur assure que le club londonien est prêt à faire de Gavi l'un des joueurs les mieux payés de Premier League dès à présent...

Chelsea are prepared to make Barcelona and Spain midfielder Gavi one of the top earners in the Premier League in order to sign the 18-year-old.