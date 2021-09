FC Barcelone - Mercato : une légende du PSG pourrait atterrir au Barça cet hiver !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Comme à son habitude, Edinson Cavani n'a pas fait de vague quand Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United dans le délire que l'on imagine. L'Uruguayen a même accepté de laisser son numéro 7 au quintuple Ballon d'Or. Il s'attendait également à jouer un petit peu moins, mais sans doute pas à ce point : 47 minutes seulement depuis le début de la saison. Mécontent, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) voudrait aller voir ailleurs cet hiver. Le FC Barcelone serait attentif à sa situation.

Les Blaugrana ne sont pas satisfaits du rendement de Luuk De Jong, prêté par le FC Séville, et ils sont privés de Sergio Agüero et Martin Braithwaite, blessés. Le renfort d'un buteur est urgent mais il va forcément se heurter à la question économique, qui empoisonne la vie des Catalans depuis un an. Selon le Daily Mirror, qui a révélé la piste Cavani, le FCB ne pourra recruter le Matador qu'à condition qu'il arrive en prêt et que MU prenne à sa charge une partie de ses 15 M€ de salaires. Pas gagné…

💣 ¡EL BOMBAZO QUE PREPARA EL BARÇA!



🤯 @ECavaniOfficial suena como refuerzo de @FCBarcelona_es para el mercado de invierno, según ‘Daily Mail’.



👀 Solo hay una condición: que el @ManUtd pague parte de los 15 MDE que percibe.



🤔 ¿Se adaptaría el ‘Matador’ a #LaLiga? pic.twitter.com/4FVPLsUeiz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 28, 2021