FC Barcelone – Mercato : une menace sérieuse se profile dans le dossier Lewandowski

Si le FC Barcelone a érigé la venue de Robert Lewandowski (33 ans) comme l'une de ses grosses priorités de l'été 2022, les Catalans ne parviennent pour l'instant pas à faire flancher le Bayern Munich malgré une proposition estimée à 40 M€.

Les Blaugranas ont pour l'heure la chance de pouvoir compter sur la volonté sans faille du Polonais de quitter la Bavière pour signer au Barça mais le temps ne joue pas franchement en faveur de Joan Laporta et de ses équipes.

Chelsea a commencé à discuter avec Zahavi

En effet, si le FCB se pensait assez tranquille et seul sur le dossier Lewandowski, TalkSport fait état ces dernières heures d'une menace de plus en plus sérieuse sur le dossier : Chelsea. Très présent sur les dossiers du Barça en ce début de Mercato (Koundé, Raphinha), les Blues seraient aussi tentés par faire venir l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Des premières discussions ont même été lancées avec l'agent du joueur, Pini Zahavi pour savoir dans quelle mesure Lewandowski serait tenté par rejoindre les pensionnaires de Stamford Bridge.

Le club londonien dispose d'atouts financiers sérieux pour passer devant le FC Barcelone. Reste à savoir jusqu'à quand la volonté farouche de Robert Lewandowski de rejoindre le club azulgrana fera la différence...