FC Barcelone - Mercato : une nouvelle alternative à Haaland voit le jour

Le FC Barcelone va animer le prochain mercato estival. Le club catalan veut se renforcer de manière considérable et souhaite s’offrir Erling Haaland pour en faire l’attaquant star. Cependant, le Barça n’est pas seul sur ce dossier et possède d’autres alternatives.

Selon le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone a coché le nom du buteur français Alexandre Lacazette au cas où la piste Haaland n’aboutirait pas. L’attaquant français arrive en fin de contrat, en juin prochain, avec Arsenal.

