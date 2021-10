FC Barcelone - Mercato : une nouvelle bataille contre le PSG s’annonce après Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le Barça et le PSG à la lutte sur une pépite. Williot Swedberg, prometteur milieu de terrain, évolue actuellement à Hammarby mais pourrait bientôt changer d’air. Selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG et le Barça sont intéressés même si le joueur apprécierait particulièrement le club catalan. « Je ne dirais pas non au Barça, même si Valence est mon équipe préférée en Espagne », a-t-il déclaré à Expressen.

Polyvalent numéro 10 pouvant également évoluer sur l’aile gauche, il est évalué à 900 000 par Transfermarkt. Un intérêt qui montre bel et bien la politique du Barça de se pencher sur des profils jeunes et d’avenir avec Ansu Fati (18 ans), la signature récente de Yusuf Demir (18 ans) et potentiellement ce jeune suédois de 17 ans. Reste à savoir quel cador européen se montrera le plus convaincant mais on pourrait bel et bien assister une nouvelle bataille entre le PSG et le Barça. Affaire à suivre pour un potentiel grand nom du football mondial.

⚠️🔴🔵 El nuevo talento sueco, Swedberg, relacionado con el Barcelona



🗣"No le diría que no al Barça"https://t.co/XZPsbN5Can — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 27, 2021