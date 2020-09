FC Barcelone – Mercato : une nouvelle étape décisive franchie dans le dossier Messi ?

Que vont communiquer Lionel Messi et son clan dans les prochaines heures sur son avenir au FC Barcelone ? Pour le moment, rien n'est fixé officiellement même si la presse argentine annonce que la Pulga pourrait lever le voile publiquement sur ses véritables intentions dans les heures qui viennent... Cette même presse qui a annoncé que Messi pourrait finalement revoir ses plans et rester un an de plus au Barça.

Une chose est sûre, il est très probable que le clan Messi ait désormais acté de manière très claire la marche à suivre. Le quotidien Sport révèle en effet que Jorge et Rodrigo Messi, le père et le frère de la Pulga, sont venus durant un peu plus d'une heure ce jeudi après-midi pour discuter avec la star du FC Barcelone. Les choses mises à plat, la nouvelle stratégie du clan Messi ne devrait plus tarder à devenir publiquement.

Jorge Messi a clarifié ses propos

Si pour le moment rien n'a filtré, Jorge Messi aurait en revanche fait passer un message. Alors que des journalistes lui avaient demandé, au sortir d'une réunion avec le président Bartomeu, si Lionel Messi pourrait rester au Barça, le père de la Pulga avait donné une courte réponse laissant penser à un « Si » (Oui). Mais le clan Messi a assuré avoir répondu un « No sé » qui laisse toutes les options ouvertes.