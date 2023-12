FC Barcelone - Mercato : une nouvelle piste pour le poste de pivot, le Real Madrid aussi sur le coup

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, savait que le départ de Sergio Busquets cet été serait très difficile à surmonter. Il pensait qu'Oriol Romeu, arrivé de Gérone, ferait l'affaire. Mais non. Depuis le retour de Frenkie De Jong, le technicien aligne le Néerlandais avec Xavi et Ilkay Gündogan. Trois créateurs, qui font l'affaire face à des rivaux modestes. Mais contre le Real ou en Champions League, l'absence d'un pur pivot se fera durement ressentir. D'où l'intérêt d'en trouver un le plus rapidement possible.

La Juve, Liverpool et Manchester United aussi sur le coup

La priorité des priorités s'appelle Martin Zubimendi. Mais le milieu de la Real Sociedad ne semble pas très sensible à l'intérêt catalan. S'il devait quitter le pays Basque, il prendrait plutôt la route de l'étranger. Une autre piste en Liga serait explorée par le FCB et elle mène au Valencian Javi Guerra. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur coûterait 20 M€. Mais selon Fabrizio Romano, la concurrence est rude sur ce dossier puisque le Real Madrid, la Juventus, Liverpool et Manchester United sont également sur le coup. Ce qui risque de faire monter les enchères. Problématique pour un club en difficulté financière comme le Barça...

💣💥Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool and Manchester United plan to check the situation of Valencia's 20-year-old midfielder Javi Guerra. 🦇 #VCF pic.twitter.com/mpXzOVsNVS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 9, 2023

