FC Barcelone - Mercato : une nouvelle recrue est annoncée !

Ronaldinho et le FC Barcelone, c’est une belle histoire d’amour ! Le Brésilien est une légende chez les Catalans où il a réalisé 207 matchs pour un total de 94 buts toutes compétitions confondues. Et la relève du Champion du Monde 2002 semble déjà assurée…

Ronaldinho vient d’annoncer que son fils va rejoindre les Blaugranas, « Je peux confirmer que le FC Barcelone va signer João, le Barça a toujours fait partie de ma vie et de mon cœur et cela continuera avec mon fils. », a-t-il déclaré pour RAC1.

Ronaldinho has announced that his 17-year old son João Mendes will sign for Barcelona 🔵🔴🇧🇷 #FCB



Trial passed for the Brazilian talent. “I can confirm Barcelona will sign João, Barça has always been part of my life and my heart and it will continue with my son”, told RAC1. pic.twitter.com/91caXCbNeR