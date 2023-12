FC Barcelone - Mercato : une offre colossale va tomber pour un cadre de Xavi !

A la recherche de liquidités, le FC Barcelone pourrait renflouer ses caisses sous peu. D'après Bild, une grosse offre serait dans les tuyaux pour Ronald Araujo. Le défenseur serait ciblé par le Bayern Munich.

Le média allemand croit savoir que Thomas Tuchel a fait de l'Uruguayen sa priorité de l'hiver et qu'il a demandé aux dirigeants bavarois de mettre le paquet pour l'enrôler. Tuchel aurait appelé Araujo hier vendredi pour lui signifier sa volonté de le recruter. A suivre...

🚨 EXCLUSIVE News Ronald #Araujo: He‘s the absolute desired transfer target of FC Bayern!



‼️ There was a phone call between Tuchel, Freund and Araujo this Friday 📞



➡️ Tuchel made it clear to him that he wants him urgently, preferably in winter or summer, no matter the cost.… pic.twitter.com/cnZBp9gTFK