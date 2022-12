FC Barcelone - Mercato : une offre de la dernière chance pour Memphis Depay

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La situation risque de se tendre grandement entre le FC Barcelone et Memphis Depay au cours du mois de janvier. Parce que le géant catalan veut vendre son milieu offensif néerlandais afin d'alléger sa masse salariale et de récupérer une légère indemnité. Mais le principal intéressé, lui, entend aller au bout de son contrat et pouvoir négocier comme un cran avec son prochain club, tout en étant certain de récupérer une grosse prime à la signature.

Qui des deux l'emportera ? Le Barça, en tout cas, a des contacts avec Newcastle pour son joueur. Les Magpies ont les moyens financiers de proposer un gros salaire à Depay tout en lui assurant un projet sportif ambitieux. Pour le FCB, il n'y a aucune raison de refuser. Mais si Depay dit quand même non, il pourrait vivre une situation comme celle vécue par Ousmane Dembélé il y a un an. Comme il refusait de prolonger, le Français avait tâté du banc...