FC Barcelone Mercato : une piste alléchante tombe à l'eau à cause de Xavi

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone souffre de l'absence de Sergio Busquets. Pendant plus de quinze ans, la sentinelle a fait office de première digue aux attaques adverses mais également de meneur reculé. Sa science du jeu était incomparable. Oriol Romeu a été recruté à Gérone pour prendre la relève mais il manque de tout. Frenkie De Jong, lui, n'a pas cette faculté à anticiper les passes adverses ou à casser les contre-attaques. Ces derniers temps, Xavi a tenté de faire monter d'un cran Andreas Christensen. Mais au niveau de l'élaboration du jeu, ce n'est pas ça...

Il devrait quitter l'Espagne cet été

S'il était resté une saison supplémentaire, Xavi ne cachait pas que son choix prioritaire pour le poste de sentinelle se nommait Martin Zubimendi. Cela fait des années que le Barça tourne autour du Basque de la Real Sociedad, sans succès. Et visiblement, le départ de Xavi ainsi que les échecs successifs - à moins que ce ne soient les déboires financiers - ont fini par lasser la direction blaugrana. Selon Ekrem Konur, le FCB ne fait plus partie des courtisans à Zubimendi, contrairement au Bayern, Liverpool, Manchester United et Arsenal.

