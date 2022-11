FC Barcelone - Mercato : une piste de longue date retourne sa veste avec le Barça

“Mon rêve c’est le Barça“, avait déclaré Florian Wirtz en mars dernier ! Cependant, l’international allemand a retourné sa veste… “Je suis fan de Messi, j’aime le Barça, mais je ne suis pas un fan“, a déclaré récemment le milieu offensif du Bayer Leverkusen. Le club catalan travaillait au recrutement de Florian Wirtz, il y a quelques mois. L’objectif des dirigeants barcelonais étaient de faire venir Florian Wirtz à l’été 2023 lui dont le contrat avec Leverkusen se termine en juin 2027. Pas sûr que cette déclaration fasse plaisir aux supporteurs du FC Barcelone.

A month to remember for Florian Wirtz 😁



He is September's @Bundesliga_EN #POTM 🔥#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/EYHQyA9kAF