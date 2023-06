FC Barcelone - Mercato : une première recrue surprise arrive pour 5 M€ !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone mettra sans doute du temps avant de digérer l’épisode Lionel Messi. Pour oublier ce couac monumental, le club catalan s’affaire en coulisses et aurait déjà déniché sa première recrue estivale en la personne de Mikayil Faye (NK Kustosija, 18 ans).

5 millions et des bonus

« Barcelone est sur le point de recruter le jeune talant en défense centrale, assure Fabrizio Romano sur Twitter. Le deal est fait, ça arrive. Né en 2004 et lié à Chelsea et Dortmund, Faye est considéré comme un futur top joueur au Barça. L’opération tourne autour de 5 millions d’euros et des bonus. Bientôt signé. »