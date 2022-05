FC Barcelone - Mercato : une première signature enregistrée la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

L'été du FC Barcelone s'annonce chargé en matière de restructuration d'effectif. Mais la valse des arrivées pourrait débuter la semaine prochaine, selon El Mundo Deportivo. Le quotidien catalan assure en effet que les Blaugrana sont tout proches d'un accord pour le recrutement de Marcos Alonso. Le latéral gauche de 31 ans a exprimé le souhait de quitter Chelsea et, même si les Blues ne feront aucun cadeau aux Blaugrana, ils ont accepté le principe de laisser partir leur joueur. Une indemnité de 15 M€ est annoncée.

Il sera ensuite temps de se demander ce que Xavi va faire de l'international espagnol. Car si cela fait plusieurs années que le Barça cherche une doublure à Jordi Alba et qu'Alonso a largement le niveau pour le suppléer, il n'a que deux ans et ne représente donc pas une solution d'avenir... En outre, le FCB et ses moyens financiers vont donc débuter leur intersaison par le recrutement onéreux d'un joueur appelé à être remplaçant...

🚨 #NoticiaMD Fuentes cercanas a la negociación han asegurado a MD que la próxima semana puede empezar a desencallarse el fichaje de Marcos Alonso aunque admiten que el Chelsea no va a regalarle



✅ El jugador ve bien fichar por el Barcelona y esperan saber las condiciones pic.twitter.com/HCSZhXEJ2E — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 31, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur