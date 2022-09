FC Barcelone – Mercato : une recrue de dernière minute déjà adoptée par le vestiaire

Invaincu en championnat depuis le début de la saison, le FC Barcelone a connu son premier revers mardi dernier, sur la pelouse du Bayern Munich, pour la 2e journée de la Ligue des Champions (2-0). Malgré un match plus que correct, quelques erreurs du Barça ont permis aux Bavarois de prendre le dessus.

Sur le premier but, marqué de la tête par Lucas Hernandez sur corner, Marcos Alonso a été coupable d’une erreur de marquage sur le Français. Après la rencontre, l’Espagnol, arrivé de Chelsea dans les dernières heures du mercato, et qui connaissait sa première titularisation avec le FC Barcelone, s’est excusé de son erreur auprès du staff barcelonais et de ses coéquipiers, indique AS. Mais les Blaugrana ont rapidement accepté les excuses du latéral gauche et l’auraient même applaudi pour son geste et son match costaud dans l’ensemble.

📰| Marcos Alonso had a very good performance yesterday. He was very confident in defense and constantly joined the attack. His only mistake was leaving Lucas Hernandez free which led to Bayern’s first goal. [@mundodeportivo] #fcblive 🇪🇸 pic.twitter.com/Qwa4iKShyq