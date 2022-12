FC Barcelone - Mercato : une recrue estivale met un coup de pression au Barça

Les dirigeants du FC Barcelone avaient rendez-vous avec un agent de joueurs mardi matin au centre d'entraînement Joan Gamper. Mais pas pour parler d'une arrivée, plutôt pour travailler sur un départ prochain. L'agent en question se nomme George Atangana et il représente Franck Kessié. Arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, où il était un taulier de l'équipe, le milieu ivoirien de 25 ans n'est qu'un cinquième choix dans l'esprit de Xavi, qui lui a accordé le troisième temps de jeu le plus faible de l'effectif.

Forcément trop peu pour Kessié et son représentant, qui veulent trouver la meilleure solution pour tout le monde. Selon Sport, le FC Barcelone préfèrerait le faire partir en janvier, histoire de continuer à écrémer sa masse salariale. Mais l'Ivoirien, lui, souhaite attendre la fin de saison. Car il ne désespère pas de convaincre Xavi de lui donner sa chance. S'il n'y arrive pas, il répondra favorablement à l'appel du Milan, qui voudrait le voir revenir, de l'Inter, le Napoli ou de clubs anglais, même si le quotidien catalan assure que ceux-ci ne donnent plus de nouvelles depuis quelques jours.

