FC Barcelone - Mercato : une recrue fait flipper le Barça

Xavi le voulait, mais le constat s'impose : depuis son arrivée, Oriol Romeu n'est pas au niveau attendu, pour son retour au FC Barcelone, son club formateur. AS révèle que le cas du milieu défensif préoccupe de plus en plus l'état major du club catalan.

Oriol Romeu déjà vers la sortie ?

Le média note que le joueur se cache sur le terrain, qu'il récupère peu de ballons et n'offre pas de solution de relances. Selon le vestiaire blaugrana, il ne s'agirait pas d'un problème de niveau mais d'un souci d'ordre mental, d'un problème de confiance. A son poste, le Barça cible plusieurs joueurs pour cet été : Martín Zubimendi (Real Sociedade) et Joshua Kimmich (Bayern Munich). Ce qui rend l'avenir d'Oriol Romeu en Catalogne très incertain...

