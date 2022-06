FC Barcelone - Mercato : une recrue vend la mèche pour son arrivée au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C’est officiel depuis plusieurs jours, Andreas Christensen quitte Chelsea cet été, à la fin de son contrat avec les Blues. Le défenseur danois de 26 ans est alors libre de s’engager avec le club de son choix pour aucune indemnité. Il est d’ailleurs pressenti pour signer au FC Barcelone mais pour l’instant, en ces premiers jours du mercato, rien n’a été officialisé.

Andreas Christensen a réagi à sa situation. « Je sais ce que je vais faire. J’espère que ce sera fait bientôt mais je sais ce qui va se passer depuis un moment », a déclaré le Danois devant les médias pendant la trêve internationale. « Ce n’est tout simplement pas à moi de décider quand ce sera officiellement annoncé. (…) Si on peut déjà me féliciter pour mon arrivée à Barcelone ? Patientons encore un peu. Le Barça, avec des soucis ou non, est un des meilleurs clubs qu’un joueur peut atteindre ».

🔴Andreas Christensen aurait déjà signé son contrat avec le FC Barcelone !



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/xQtmJqZXDE — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 10, 2022

Pour résumer Pressenti pour s’engager avec le FC Barcelone après son départ de Chelsea, qui a été officialisé, Andreas Christensen (26 ans), le défenseur central danois, s’est prononcé sur son avenir. Il n’attend que l’officialisation.

Adrien Deschepper

Rédacteur