FC Barcelone - Mercato : une réunion au sommet finalisée, une recrue bien avancée ?

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang l'hiver dernier, le FC Barcelone veut frapper fort également lors du prochain mercato estival où le club blaugrana multiplie les pistes pour renforcer l'effectif de Xavi.

Réunion au sommet à Londres !

Essayant peut-être de faire avancer les pourparlers pour une signature, Mateu Alemany et Jordi Cruyff étaient présents ce mardi à Londres, selon les informations du quotidien catalan, Sport. Cela pourrait concerner l'un des trois joueurs de Chelsea que le Barça courtise, César Azpilicueta, Marcos Alonso et Romelu Lukaku, ou l'ailier droit de Leeds, Raphinha. Mais il ne serait pas exclu non plus que les deux dirigeants barcelonais se soient déplacés dans la capitale anglaise pour tenter de vendre un ou plusieurs de leurs joueurs.

Fabien Chorlet

Rédacteur