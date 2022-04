FC Barcelone - Mercato : une signature imminente va s’arroser !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Les matches s'enchaînant en ce moment pour le FC Barcelone, difficile de caser une réunion aussi importante que celle qui liera Ronald Araujo aux Blaugrana pour de nombreuses années. L'important est que les deux parties soient parvenues à un accord, ce qui est arrivé la semaine dernière. Mais les dirigeants aimeraient faire les choses bien pour le défenseur central uruguayen de 23 ans, qui a explosé cette saison et est appelé à devenir le taulier de la défense pour les années à venir.

Ce moment pourrait arriver la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirmer le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano et les médias espagnols. Pourtant, le Barça disputera trois matches en sept jours, Cadix lundi, la Real Sociedad jeudi et le Rayo Vallecano le dimanche ! Mais Ronald Araujo s'apprête donc à prêter allégeance au FCB jusqu'en 2026, avec une grosse revalorisation salariale à la clef et une clause de cession d'un milliard d'euros ! Ce qui s'appelle bétonner un contrat...

Barcelona are preparing paperworks and contract for Ronald Araújo to sign his new deal in the coming days. Length of the contract [2026] and clause [€1b] confirmed. 📑🔴 #FCB



Barça are also working on final details of Gavi’s new contract proposal - including big release clause.