FC Barcelone – Mercato : une star de Xavi forcément vendue cet été ?

Au FC Barcelone, Xavi fait face à un problème de riche. Après avoir recruté massivement lors de la dernière fenêtre des transferts l'été dernier, le Barça compte désormais dans ses rangs de nombreux grands noms, et ce à tous les postes. Alors forcément, la concurrence est rude dans l'équipe blaugrana. Mais cette rivalité pourrait bien amener à un départ de taille dès cet été.

Selon AS, il ne pourra en rester qu'un au FC Barcelone entre Ousmane Dembélé et Raphinha, étant donné que les deux ailiers ont clairement exprimé leur souhait de jouer sur le côté droit de l'attaque, et non à gauche. Deux joueurs qui veulent donc jouer au même poste, mais le quotidien espagnol précise qu'« il n'y a de place que pour un sur le flanc droit ». Le club catalan serait donc contraint de vendre soit le Français soit le Brésilien lors du prochain mercato estival. À suivre...

Barring any surprise, either Dembélé or Raphinha will leave Barça in the summer. One will leave, and the other will stay.



