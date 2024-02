FC Barcelone Mercato : une star veut claquer la porte, le PSG se jette déjà sur lui !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Coup de tonnerre pour l’avenir de Frenkie De Jong ! Pierre angulaire du système de Xavi depuis son arrivée au FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais de 26 ans ne serait plus convaincu par le projet sportif depuis le départ annoncé de son coach et songerait désormais à un départ.

De Jong estimé à 80 M€

Sport confirme la nouvelle dans son édition du jour et ajoute que deux clubs seraient d’ores et déjà prêts à le récupérer cet été : le PSG et Chelsea. Sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2026, De Jong est estimé à 80 millions par la plateforme Transfermarkt.

Podcast Men's Up Life